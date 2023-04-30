台灣的寵物市場規模逐年增長，根據台經院統計，2020年寵物醫療市場規模80億台幣（2.6億美元），其中，寵物連鎖店市場也在持續發展。這次東森集團與韓國Royal AMG簽署合作意向書將有助於提升台灣的獸醫醫學水平，提供更優質的寵物醫療服務，讓毛小孩能夠獲得更好的照護與關注。除了遴選獸醫師赴韓國或歐美培訓及大型醫療中心建置經驗的參考，慈愛生技及東森寵物也將透過這次合作，針對幹細胞臨床研究及寵物健康食品開發與銷售互相交流合作，邁向對毛小孩全經濟、全方位之服務，提高顧客滿意度。

韓國Royal AMG是韓國寵物健康產業中的知名品牌，是一家集大型動物醫療中心、獸醫醫院、寵物旅館、訓練中心等為一體的專業寵物健康綜合機構。除了集團總部所在的首爾市，Royal AMG還在韓國其他城市設有9間動物醫院，擁有高科技設備及100位專業獸醫師的團隊，致力於提供高品質的獸醫醫療、寵物訓練、住宿等一系列專業服務。

東森集團總裁王令麟王令麟表示，寵物是人類生活家庭的成員，東森集團重視毛小孩，2018年投資寵物市場及慈愛醫院後，做好毛小孩的服務及健康醫療照顧為經營目標，這次臺灣舉辦世界獸醫師大會，東森不僅積極參加，還有機會與大韓民國獸醫學會會長許周衡見面，並和韓國Royal AMG合作，感到非常榮幸，尤其韓國對於毛小孩的醫療技術進步、也得到市場肯定，具有值得學習的地方，雙方攜手可以為毛小孩的健康生活做出更好貢獻。