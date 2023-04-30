國道六號舊正西出匝道往霧峰中正路為埔里台中替代道路，每逢尖峰時段車流量增加，往象鼻路返家的車輛就動彈不得，民眾苦不堪言。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

國道六號舊正西出匝道往霧峰中正路每逢尖峰時段車流量增加，民眾反映下匝道的車輛堵住象鼻路的路口，光是要穿過車流就堵了30分鐘。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

國道六號舊正西出匝道往霧峰中正路為埔里台中替代道路，每逢尖峰時段車流量增加，往象鼻路返家的車輛就動彈不得，民眾苦不堪言向民代陳情；公路總局表示，目前設置7組AI動態號誌，透過AI監測車流，調整交通號誌秒數加以改善，預計5月下旬驗收啟用。

家住象鼻路的陳姓居民向立委林靜儀和市議員張芬郁陳情，象鼻路是他們返家唯一的路，但象鼻路與匝道相交，下匝道的車輛堵住象鼻路的路口，蹤使行車方向已是綠燈還是無法前進，光是要穿過車流就堵了30分鐘。

林靜儀與張芬郁日前邀集高速公路局、公路總局以及中市府交通局會勘。張芬郁說，國道3號和國道6號系統交流道塞車，相關單位規畫以國6舊正交流道、北岸路、台63線中投公路為埔里台中替代道路，造成該匝道下交流道的車輛愈來愈多，上下班、假日等尖峰時段更為嚴重，民眾經常反映「回家好難」。

公路總局分析，北岸路直行及台三線左轉接舊正交流道車輛，受匝道儀控影響回堵，台三線北上左轉與南下左轉也因此交通動線打結；國六舊正西向出口車流多，因為象鼻路儲車空間不足，也造成中正路左轉象鼻路的車輛無法前進。雖過去4年會勘多次，多次重新配置車道、更改號誌時制仍無法消化龐大車流。

公路總局指出，目前設置7組路口AI偵測器，應用影像辨識技術，蒐集分析車流數據，進行動態號誌控制，調整紅綠燈時制，希望5月下旬驗收啟用後，可以紓解當地交通；同時建議中市府，研議封閉北岸路往東車道，將目前5時相號誌簡化為3時相，提升運行效率，並且將象鼻路與舊正西出匝道路口的分隔島退縮增加儲車空間。