根據台北市產業發展局統計，截至今年2月底為止，台北市尚有34萬戶未接瓦斯管線，台北市議員汪志冰更接獲士林區民眾陳情，1桶20公斤瓦斯比公告均價貴109元，向業者提出質疑卻被列為拒送戶，廚房、浴室根本無熱水可用，北市應儘速檢討台北市偏遠地區埋管進度，勿讓34萬戶淪為二等公民。產發局回應，將與市內4家公用天然氣事業體溝通，盡力協助用戶鋪設瓦斯管線。

汪志冰表示，號稱「天龍國」台北市每日有34萬戶必須仰賴瓦斯桶過日子，尤其中正、萬華及北投無瓦斯管線比例低於6成。台北偏遠但人口聚集地區有21處尚未鋪設瓦斯管線，士林、北投區就占17處。

汪志冰舉例，士林區翠山里總計1177戶、人口2546人，每日必須靠著桶裝瓦斯桶燒飯、洗澡，近期更有民眾陳情，1桶20公斤瓦斯高達835元，比產發局公告均價高出109元，向業者提出質疑卻被列為黑名單，別家業者也不願送瓦斯，慘淪廚房和浴室無熱水可用的住戶。

汪志冰指出，根據《天然氣事業法》，民眾必須自行分攤部分瓦斯管線鋪設費用，但不少地區裝設瓦斯管線成本極高，使民眾不敢設，瓦斯公司始終消極面對，其提出管線成長計畫卻僅限密集住宅區，長年忽視最有需求的區域，使得市民明明同樣有繳稅，待遇卻不同。

汪志冰認為，天然氣事業體屬寡佔事業有其社會責任，產發局更責無旁貸，應盡速檢討台北市偏遠地區埋管進度，並且規畫鋪設管線推進區塊，必要時配合事業體積極與民眾溝通，勿讓34萬戶台北市民淪二等公民。

產發局長陳俊安表示，根據《天然氣事業法》，公用天然氣事業體應按年訂定的供氣計畫，其實產發局的職權是轉交給能源局，但產發局確實能與公司溝通，盡力協助用戶鋪設瓦斯管線，可在2個月內提交解決方案。