天使30日再度敗給國聯中區強權釀酒人，雖然「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平同場繳出精彩的3安猛打賞，卓奧特更是單場雙響炮，個人包辦5打點，結果釀酒人以7比5獲勝。天使先發左投德梅斯（Reid Detmers）4.1局被打7分吞敗，其中3分是因為三壘手阮棟（Anthony Rendon）的守備失誤造成。

首局上天使卓奧特安打，但是被大谷雙殺打出局，第3局大谷敲安，但是卓奧特前面飛球出局，攻勢未能集中。釀酒人3局下靠著長打先取得3分。

5局下天使三壘手阮棟守備失誤，導致釀酒人攻佔無人出局滿壘，天使投手德梅斯四壞保送失分之後退場。接替的中繼投手旺茲（Andrew Wantz）被敲安、四壞球、觸身球，把跑者全數清回本壘，失分皆是記在德梅斯頭上。不過這3分在紀錄上是阮棟害的，德梅斯只有前面被打的4分是自責分。

卓奧特5局上有高飛犧牲打進帳打點，第8局他炸裂了中外野428呎的兩分彈。大谷在後頭敲安又盜二壘得逞，阮棟四壞上壘之後，天使發動雙盜壘成功，大谷單場雙盜（本季第4、第5盜），可惜兩人都沒回來得分。9局上又是卓奧特發威，兩出局之後轟出中外野兩分彈，個人本季第7轟。

釀酒人全場才5支安打就拿了7分，反觀天使11安，卓奧特、大谷都是3安還是吞敗，14勝14負勉強撐住5成勝率。