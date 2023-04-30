中國上市公司協會表示，去年境內上市公司淨利潤年增0.8％，營收年增幅7.2％；接觸性消費服務業受疫情影響處於虧損狀態，房地產業繼續低迷，但上游資源業淨利增速高於20％，受益於大宗商品價格上漲。

香港《信報》報導，中國上市公司協會指出，去年境內上市公司實現淨利潤5.63兆元（人民幣，下同），年增0.8％；共實現營業收入71.53兆元，年增7.2％。

3413家上市公司實施或公布年度現金分紅方案，佔比67％，合計現金分紅達1.89兆元，平均股利支付率30.3％。

剔除金融行業和「三桶油」（中石化、中石油及中海油），1035家實體上市公司虧損，佔比21％，虧損面較去年同期擴大4.6個百分點，超過三成虧損公司來自電腦、醫藥生物、電子、機械設備行業。

受疫情持續散發影響，2022年航空運輸、影視院線、酒店餐飲、旅遊等接觸性消費服務業仍處虧損狀態，紡織服飾、媒體等行業整體淨利潤下滑。

全市場金融類上市公司2022年實現營收9.85兆元，年減1.9％，淨利潤2.45兆元，年增0.9％。上市銀行整體凈息差承壓，營收、淨利潤增速較去年放緩。受境內外資本市場波動、居民消費意願減弱等影響，證券業、保險業上市公司淨利潤年減34.5％、15.1％。