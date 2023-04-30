中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅29日在北京會見第77屆聯大安理會改革政府間談判機制共同主席、科威特常駐聯合國代表巴奈依和奧地利常駐聯合國代表馬席克時表示，聯合國安理會改革要增加開發中國家的代表性和發言權，讓更多中小國家有機會參與安理會決策，尤其是糾正對非洲的歷史不公。

據中國外交部消息，王毅說，作為第一個在《聯合國憲章》上簽字的創始會員國和安理會常任理事國，中國始終堅定不移支持聯合國事業，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序和以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。面對國際局勢變亂交織，單邊主義、強權政治干擾破壞，我們要高舉真正的多邊主義旗幟，推動聯合國為維護世界和平發展發揮關鍵作用。

王毅表示，安理會改革要堅持公平正義，增加開發中國家的代表性和發言權，讓更多中小國家有機會參與安理會決策，尤其是糾正對非洲的歷史不公。要堅持「一攬子解決」，堅持以共識為基礎，堅持政府間談判平台的主要管道地位。希望共同主席引導各方排除干擾、匯聚共識，推動安理會改革進程得到國際社會廣泛認可，結果經得起歷史檢驗。

巴奈依和馬席克讚賞中國致力於加強聯合國作用，堅持多邊主義，維護聯合國權威，表示《聯合國憲章》宗旨原則對中小國家尤為重要，願與包括中方在內的各會員國在安理會改革問題上加強溝通協商。