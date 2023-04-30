新北市長侯友宜日前備詢時主張五一勞動節應一致性全面放假，國民黨立法院黨團30日再度要求政府將勞動節明定為國定假日。對此，行政院人事總處回應，因涉及內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」，又部分立委對紀念日及節日放假日數提案尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。

國民黨團認為，五一勞動節全國放假一天，不要一國兩制。以立法院為例，五一當天所有助理可以放假一天，但是立法院還是要正常運作，會延伸出許多問題。又比如幼稚園老師屬於勞工，五一放假學生該怎麼辦？學生家長若是公務人員並無放假，誰來照顧孩子？勢必會造成很多不便情況。

其次，五一當天大多數勞工已經放假，改為全面放假對於經濟影響小。國民黨團認為，五一當天超過九成上班族休假，包括銀行、股匯市也都休息一天，如改為全面放假的國定假日，對經濟層面影響小，且放眼全世界超過80個國家，將五一勞動節定為國定假日，國民黨團強烈主張應該定為全國性假日。 對此，人事行政總處延續日前回應，稱國民黨團主張因涉及內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」，又立法院部分委員對於紀念日及節日放假日數之提案，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。

人事總處表示，現行紀念日及節日之放假規定，依內政部訂頒的「紀念日及節日實施辦法」第5條規定，勞動節勞工放假。另依「勞動基準法」第37條規定略以，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。因此，目前適用「勞動基準法」人員，五一勞動節放假一天。

不過，國民黨團對此回應不買單，由於內政部長林右昌稱勞動節全面放假必須要有朝野立委共識，藍黨團敬告林右昌，國民黨團強力主張五一勞動節全國放假一天，就看看執政黨立委同不同意國民黨團的主張。