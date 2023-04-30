文化部公告登錄「學甲上白礁」為重要民俗，並認定「財團法人台灣省台南縣學甲慈濟宮」為保存者。30日適逢學甲上白礁隆重祭典，由文化部常務次長李連權代表文化部長史哲頒授重要民俗認定證書，慈濟宮副董事長陳俊男代表接受證書。

李連權表示，「我是學甲的子弟，以身為學甲人為榮、以身為保生大帝庇佑的子民為傲。」李連權表示，廟方於保生大帝神誕日前舉辦「上白礁」即是「前往白礁鄉謁祖」的意思，具有表現人民飲水思源、將傳統文化保留及傳承、展現在地人團結互助的精神等意義。

李連權表示，每一年的上白礁活動及四年一科的刈香從無間斷，也呈現學甲慈濟宮保存傳統祭祀儀典的努力，以及三百多年來各方信眾自發性、持續性地參與，使民俗活動興旺不墜，期盼學甲能成為國家之光、面對世界的窗口。

奉祀保生大帝「開基二大帝」的學甲慈濟宮，於1701年正式建廟至今已有322年歷史，是臺灣極古老的寺廟，三百多年來締造了光榮的歷史，有3組／6件珍貴「葉王交趾陶」被指定為國寶，並保存上百件交趾陶、墨寶等古物，1985年成為臺南市定古蹟，2022年「學甲上白礁」登錄為國家第22個、台南第6個重要民俗。

文化部表示，學甲慈濟宮主祀保生大帝，由保生大帝信仰衍生而出的上白礁祭儀，歷經清領、日治及戰後等時期，儘管歷史與社會變遷，世代「學甲十三庄」信眾仍持續承傳這項百年民俗活動迄今。「上白礁」展現豐沛的文化生命力，是台灣民俗中重要的文化信仰活動，經2022年8月文化部民俗審議委員會一致肯定，登錄「學甲上白礁」為我國重要民俗文化資產。