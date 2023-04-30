路透社報導，現年65歲的米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），因摒棄前任領導人的孤立主義政策與警察國家取向，在國內外被譽為自由派改革者。

雖然烏茲別克的西方夥伴不太可能贊成這項總統擴權的嘗試，但鑑於西方正尋求所有前蘇聯國家的支持以孤立俄羅斯，烏茲別克的這項作法風險極低。

儘管現行和擬議的新憲將總統任期限制為連任一次，但官員們表示，如果修改後的憲法獲得通過，米爾濟約耶夫的任期計數將重置為零。

這項改革還將總統任期從5年延長至7年，理論上可讓米爾濟約耶夫繼續掌管這個3500萬人口的國家至2040年。

同時，這項憲法包裹修正案還將宣告烏茲別克是一個「社會國家」，它增加了福利義務，同時允許非農土地的所有權。

修正案內容還包括廢除死刑，建立更周全的個人法律保護，例如在警察拘留時的個人權利，以及人身保護令概念，也就是防止非法和無限期拘禁的保護措施。

烏茲別克一些評論員強烈呼籲將更多民主原則納入修正案，措辭也必須更強烈，但改革的整體構想，特別是總統擴權這一方面，沒有遇到任何反對意見。

如果烏茲別克1970萬選民中逾一半參加這項公投，公投將被宣布有效，初步投票結果預計明天公布。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120430