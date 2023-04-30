義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）傳捷報，義大利時間4月30日凌晨0時30分在烏迪內市（Udine）舉行的第25屆頒獎典禮，由台灣導演傅天余自編自導作品《本日公休》，自43部11個亞洲國家強片中脫穎而出，榮獲「最佳劇本桑獎」大獎。
傅天余在領獎時驚喜表示，「很榮幸也很開心獲評審肯定，這部電影講述人與人之間聯繫的故事，我相信電影可以連結不同的國家與文化。」國際評審團評語指出，「這並不容易，因為本屆有許多好的故事可供選擇，但我們最終都專注於同一個故事《本日公休》，因為他是最讓我們感動的。」
由金獎影后陸小芬主演的《本日公休》來自傅天余的家庭故事，2020年獲得文化部國產電影長片輔導金支持，並由文策院投資成立的伯樂影業公司共同製作，義大利時間4月24日舉行歐洲首映。
文化部長史哲於第一時間致賀，他表示同感驕傲，將持續支持台灣內容，讓文化黑潮湧向世界。
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