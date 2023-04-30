據新華社報導，中國政府中東問題特使翟雋28日訪問黎巴嫩，分別會見黎看守政府總理米卡提、議長貝里和外長哈比卜，就雙邊關係和地區形勢等交換了意見。翟雋表示，近期，沙烏地阿拉伯和伊朗在北京對話取得重大成果，樹立了通過對話協商化解分歧、實現睦鄰友好的典範，為地區和平穩定與團結合作注入積極因素，也為黎巴嫩局勢改善、幫助黎巴嫩走出危機創造了有利條件，中方願繼續為此發揮建設性作用。

翟雋表示，近年來中黎兩國政治互信日益增強，務實合作穩步推進。去年12月，中國國家主席習近平同米卡提總理在首屆中國-阿拉伯國家峰會期間成功會晤，為兩國關係注入新動力。中方願同黎方一道，落實好兩國領導人共識，不斷提高中黎友好合作水平。

黎方表示，黎中傳統友好，黎方感謝中方長期以來支持黎維護主權和領土完整的努力，幫助黎經濟發展和改善民生，願繼續與中方在涉及彼此核心利益問題上相互支持，深化務實合作，密切人文交流，推動黎中關係取得新發展。

黎方祝賀沙烏地阿拉伯和伊朗在中國斡旋下實現復交，認為沙伊關係改善將對緩和地區局勢和政治解決熱點問題特別是黎巴嫩局勢，帶來積極影響，期待中方在地區問題上繼續發揮建設性作用。