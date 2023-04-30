台北市長蔣萬安（中）30日到木新市場，與台北市議員鍾沛君（左二）、李柏毅（右二）一同發送康乃馨，預祝民眾母親節快樂。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安於木新市場發放康乃馨，他表示，北市府對於犯罪零容忍，強力打擊犯罪、嚴懲暴力不法。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

一名王姓前電視節目製作人10日在台北市內湖區遭人持連開15槍，經警方多日追查，逮獲11名犯嫌，但槍手已偷渡出境。台北市長蔣萬安表示，北市府對於犯罪零容忍，讓犯罪組織沒有在台北市橫行的空間。另對於警察軍事化，他則說，中央推出任何政策必須要有全面通盤的考量，不能馬虎、倉促。

蔣萬安今早於木新市場發放康乃馨，他表示，木新市場內人聲鼎沸，是以市民安全、安心為基礎，身為市長對治安問題絕不輕忽，強力打擊犯罪、嚴懲暴力不法，內湖槍擊案發生第一時間已經聯繫警察局長張榮興，要求警察局限期破案，目前警方已查獲涉案11人，但槍手、背後教唆的主嫌仍須儘速查明帶回，給市民完整的交代，

蔣萬安強調，北市府對於犯罪零容忍，案發至今警察局長定期回報最新進度，同時也必須即刻提出全面具體有效的積極作為，強力有效的掃蕩黑幫，壓制暴力不法的囂張氣焰，因此也實施靜城專案，目前共查獲百名通緝犯，對於槍制、毒品等治安重點也必須有具體的查緝成效，讓犯罪組織沒有在台北市橫行的空間。

另，警政署擬擴編警政署保二總隊，進行基礎軍事訓練。蔣萬安已經表態反對，行政院長陳建仁回應，訓練尚在規劃中，勿以訛傳訛。蔣萬安指出，是反映地方民意及基層憂心讓中央知道，中央推出任何政策必須有全面通盤的考量，清楚說明是中央的責任，對於警察工作的重點、承擔的風險不能馬虎、倉促。