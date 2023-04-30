許多人睡覺都要有熟悉的小被被才睡得著，去哪都要帶著，一名女網友的心頭好則是茶葉枕，從高中起就愛上睡茶葉枕，沒有就睡不著覺，結果最近與朋友出遊過夜帶茶葉枕，卻被嫌棄是老頭子，心裡非常受傷。

原PO在Dcard發文，她從高中起都是睡茶葉枕，每次睡覺都能聞到清香，非常喜歡，且表嫂家是種茶的，有免費茶葉梗，可以每年更換枕芯，非常方便，連出門過夜都會帶著茶葉枕睡覺，沒有它睡不著。然而近日與朋友一起去花東玩住民宿，朋友看見她的茶葉枕卻笑她「妳是老頭嗎？」說只有阿公阿嬤才睡茶葉枕，原PO聽了非常受傷「用茶葉枕錯了嗎？為什麼睡茶葉枕就是老頭？」

文PO出後，網友紛紛安慰原PO「自己喜歡就好了，別人說什麼笑笑就好」、「就跟有些人會帶小被被出門一樣吧，沒道理帶小被被就合理，帶茶葉枕就被嫌老人啊，妳睡得開心就好啦」、「就真的很少人睡茶葉枕吧」、「茶葉枕超讚，流口水還可以順便鐵觀音」。

根據臉書粉專「桃園茶行」說明，比起一般枕頭，茶葉枕最大的好處是有天然的茶香催人入眠，放鬆身體、鎮定心情，睡得香甜，有安神效果。同時《三立新聞》曾報導，枕頭達人張寶仁表示，茶葉枕能讓頭部保持乾爽、透氣，頭腦會比較清楚，腳也會比較熱，但茶葉枕的缺點是怕潮濕，最好每半個月曬太陽一次。