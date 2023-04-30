許多人常認為，年紀越大後體重難減，是因中年後的代謝較差，但發表在《科學》雜誌（Science）上的研究結果指出，新陳代謝率在整個中年時期仍然保持強盛，人體的新陳代謝在1歲時達到最高峰，20~60歲期間保持穩定，之後才開始不可逆轉地下降。醫師表示，若熱量消耗不變，身體脂肪卻變多，唯一的原因是熱量攝取太多。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇研究並表示，許多人在3、40歲時，發現腰圍漸寬、體重難減，認為是因中年代謝較差，但根據精密的雙標水測量法，20~60歲間的代謝率並未下滑。

該研究指出，人體的新陳代謝分4個階段。出生到1歲的期間，新陳代謝是一生中的高峰值；20歲前新陳代謝稍有放緩；20~60歲間新陳代謝沒有變化、即保持平穩；之後逐年遞減，到90歲時新陳代謝比中年時低26%。

王思恒表示，若熱量消耗不變，身體脂肪卻增加，唯一的解釋就只有吃下肚的熱量太多。至於一般人自認沒有吃太多，是因人常誤判自己的熱量攝取。

他說明，人的進食熱量常被低估。科學家分析吃很少卻瘦不下來的志願者，發現其自行記錄的飲食一天僅1300大卡，但事實卻是吃下2580大卡，差了近一倍。

王思恒表示，這反映出人的兩個特性，第一是心理保護機制，會過濾掉不利於自我認同的事實；第二為，被問到私人問題時，人總喜歡回答讓自己有面子的答案，「會承認自己不運動、吃太多的人實在不多見。」