台中朝聖宮祭典組長蕭奇勳精心擺設參香案桌，他表示，今年已是第8年參與，每年以簡單隆重擺設供品，誠心誠意奉大甲媽祖，祈求朝聖宮及大甲媽祖信眾平安健康。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

大甲媽祖回鑾！清水起駕人車湧入 信眾等鑽轎隊伍綿延4公里

台中大甲鎮瀾宮媽祖為期9天8夜的遶境之旅來到最後1日，媽祖鑾轎29日下午進入清水，30日持續前進，沿途不少店家店家、攤商擺出點心攤迎接，大批人、車潮湧入，預計晚間10點回到大甲鎮瀾宮，由台中市副市長黃國榮與鎮瀾宮董事長顏清標等人迎接媽祖回鑾並進行安座典禮。

大甲媽祖鑾轎30日從清水朝興宮起駕，清水區街道湧入人車，大批信眾從媽祖鑾轎起駕就在行經路線等待鑽轎，隊伍綿延4公里多，甚至有信眾從昨晚就開始等候；家住板橋的82歲陳姓老翁，近期因胃腫瘤開刀，今天也在女兒陪同下來到街頭等候鑽轎，想求媽祖保佑健康，清水警分局三田派出所副所長楊志宏見狀暖心協助老翁，順利完成陳翁心願。

台中朝聖宮祭典組長蕭奇勳也精心擺設參香案桌，他表示，今年已是第8年參與，每年以簡單隆重擺設供品，誠心誠意奉大甲媽祖，祈求朝聖宮及大甲媽祖信眾平安健康。

沿途許多攤商、店家設起點心攤，包括由清水、豐原等台中地區信眾組成的台寶關懷協會，20多年來集資設置點心攤不間斷，於大甲媽祖出城回鑾提供熱食、飲品，為大甲媽祖信眾服務。

遶境隊伍一路前行，預計晚間10點回到大甲鎮瀾宮，由台中市副市長黃國榮與鎮瀾宮董事長顏清標等人迎接媽祖回鑾並進行安座典禮。