由台德藝術家所合力編創作品《Clapping For more？》，日前在德勒斯登聖保利劇院（TheaterRuine St. Pauli）首演，現場獲得觀眾掌聲與真實反饋，還有獲得後續邀演，為台灣國際創作合作增添持續發展的可能性。

《Clapping For more？》由傅雅雯、編舞家莊凱竣、聲音藝術家Daniel Romero、舞者Seraphine Detscher聯手製作，獲得文化部台灣文化光點計畫支持，透過台灣、西班牙及德國的跨國共製合作，再次讓國際看見台灣新一代的藝術形式與實踐。

作品以「掌聲」與「回聲」為概念，運用科技媒體技術帶來身歷其境的環繞聲響，讓觀眾沉浸地產生共鳴，並在裝置的殞落中與舞者一同歸於平靜。

舞作以二戰被摧毀的教堂為背景，一名被虛擬手掌包圍的舞者在幽微的舞台上獨舞，在漫步中找尋自我。經由觸碰所產生的聲音軌跡，實驗性地放大了各種模糊動機的拍擊過程，同時讓觀者透過舞作思考手掌在人際交流中象徵的意義，反思並質疑舊有的刻板印象，形成新的溝通意識。

傅雅雯是德國tamtam ART BERLIN藝術總監，2019年高雄美術獎得主，2021年曾於台北市立美術館辦理個展《變形中》，2022年獲選為韓國文化中心聯展推薦國際藝術家，在柏林及倫敦的韓國文化中心展出，經年活躍於德語區各大藝文場館。