現年61歲的好萊塢知名影星米高福克斯(Michael Fox)，曾主演《回到未來》三部曲而爆紅，然而他卻在事業高峰時，被診斷出罹患「早發性帕金森氏症」，至今已經對抗病魔數十年。日前他接受採訪時談到自己的病症，坦言自己的身體狀況越來越惡化，並且自認「活不過80歲」。

米高福克斯近期接受《CBS Sunday Morning》的訪問，提到自己「並不會死於帕金森氏症，而是伴隨著帕金森氏症死去」他解釋說這種疾病會使人更容易受到其他危及生命的傷害，如跌倒、窒息或感冒，並坦言：「我是活不過80歲了。」他也透露自己在脊椎發現了良性腫瘤，手術後雖然成功切除了腫瘤，卻也讓他出現行走困難的症狀，常常會因此摔斷手臂、手肘和臉部的骨頭。

事實上，米高福克斯在演出《回到未來》三部曲躍升為一線男星，後接演了《十八歲之狼》（1985），《登龍有術》（1987），《成功的秘密》（1987），《燈紅酒綠》（1988）和《越戰創傷》(1989)，榮獲了5座艾美獎和4座金球獎。

福克斯在1990年拍攝電影《好萊塢醫生》時已然出現帕金森氏症的早期症狀，而實際上他在中年才被確診為患有該疾病。在被告知患了帕金森之後，他比以前喝酒凶了很多，後來他尋求心理幫助並同時停止了飲酒。他後來積極面對病症，並投身公益活動，不僅成立了基金會為帕金森氏症的研究募款，也以自身經歷寫書，倡導患者積極面對疾病，種種的貢獻也讓他在2022年獲得奧斯卡人道精神獎（Jean Hersholt Humanitarian Award）。