Barry Chen勇敢分享人生經歷。（粘耿豪攝）

饒舌歌手Barry Chen新專輯《Rose Again》以過往低潮為概念創作而成，外界所知的，是他最慘曾長達2年沒有演出、幾乎零收入，而烙印在Barry心中不為人知的傷痛，是2020年初他的三姊因精神問題自戕身亡，命運的考驗不斷加諸在他身上，但Barry從未想要放棄音樂，反而在逆境中逆流而上逐步成長。

34歲Barry早在15歲時就走紅嘻哈圈，卻因少年得志、心態不正確而錯失許多機會，一度消失在演藝圈；前幾年簽約華納，慢慢走回軌道，家人絕對是他最大的動力與精神支柱，但3年多前三姊卻突然離世，當時正忙著準備專場個唱的他，人生瞬間變調，「還記得姊姊走前一周才一起吃飯，她當時坐我旁邊，開玩笑要我買手機送她」。

至親離世，Barry整個人彷彿重新開機般，更珍惜與人相處，「最大的改變是我每天都會跟媽媽說我好愛她，三姊離開後，才發現我應該要把握每一次跟每個人見面的機會，盡量說好話」。他也學會勇敢分享自己的不完美，「很多美國嘻哈歌手都是從很底層的生活、家徒四壁什麼都沒有，慢慢努力、成為一位成功的創作者，逆流而上的那種感覺，一直啟發我。」

希望透過自己的真實經歷，鼓勵遭遇問題的每個人，「生活中，都有很多不容易的事情，如果我的事能讓1個人、即便是1個人看到都好，我這樣都過得去了，那你一定也能衝過去」；〈Slumdog〉真實唱出他職涯低潮當時感覺，「自己就像流浪狗，沒有人想要伸出援手，沒有歸屬感，還要體驗人情冷暖、面對嘲諷、酸民眼光」，但在這樣艱苦的環境下，還是要生存下去，Barry走了6年終於找回自信心。

Barry國小三年級時父親因病過世，母親一個人經營家裡的中藥房養大5個孩子，是他最敬佩的人，「低潮時看著朋友有很好的發展自己卻還一無所有，就會很急想突破，我那段時間心情一直很不好，我媽有次問我到底怎麼了，我回她『妳幫不了我』，想發專輯沒有錢、要幾百萬」，看著媽媽籌不出錢傷心無奈的眼神，他驚覺自己更應該振作。

除了母親與姊姊們的支持，老婆也非常體貼Barry，4歲女兒還會反過來鼓勵他凡事正面以對；一次老婆回娘家幫忙幾天，他一早送女兒上課前幫她綁頭髮，無奈怎麼綁都綁得很醜，Barry當下隨口說了句「還是媽媽綁得比較好」，女兒童言童語鼓勵他「那你就繼續努力啊，多嘗試、不要放棄」，父女成為彼此的人生導師。

為了給妻女有個遮風避雨的家，Barry替自己設定5年內在台北買下要價4、5000萬新房的目標，「雖然這個理想太大，但心中開始踏實起來，理財方式跟想法都不一樣」，同時規畫年底前再發1張專輯，舉辦專場演唱會。