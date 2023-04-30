台中市信賴台灣之友會30日在台中世貿舉行成立大會，副總統賴清德到場參加。（陳淑芬攝）

「台中市信賴台灣之友會」今天成立，擠滿2000名支持者相挺。副總統賴清德到場表示，台灣的民主、自由成績受國際肯定，應在民自由的道路上繼續前進，讓民進黨提名的總統參選人當選、國會過半，得票率創新高，才能有完整的民主力量，並提出，「拚經濟」、「護民主」、「強國防」、「保和平」等4項具體作法。

民進黨提名副總統賴清德競選2024總統，「台中市信賴台灣之友會」在台中世貿舉行成立大會，台中市各選區立委及參選人輪番上台致詞，熱身拉抬聲勢，黨籍台中市議員也到場相挺。

「台中市信賴台灣宗教後援總會」會長湯文萬、「台中市小英信賴台灣後援會」會長李茂盛到場力薦，「台中市信賴台灣之友會」由資政沈國榮擔任理事長，3人分別授戰旗給賴清德，現場擠滿2000名支持者，熱情高喊「凍蒜」、「2024團結一致」、「挺台灣」。

賴清德表示，台灣民主自由的成績受國際社會肯定，民主指數是亞洲第一名、自由度是亞洲數一數二，有民主才有自由，經濟才能創新發展，全民拚經濟，至今已成為21大世界經濟體；防疫成績受國際肯定，還可以幫助其他國家，讓國際看到台灣的良善、肯定，台灣應在民自由的道路上繼續前進。

賴清德說，經濟方面，他未來將持續善台灣投資環境，與世界理念相同的國家簽訂協定，讓台灣企業能立足台灣、立足全球、行銷世界，並積極發展人工智慧及互聯網，讓中小企業數位轉型，提升競爭力，讓台灣的經濟更智慧、綠色及永續。

賴清德強調，未來一定會率領團隊建設國家、發展經濟、造福人們，堅持打「黑金、槍、毒」， 建設安定的社會，讓年輕人看見希望、壯年實現夢想、老年人得到幸福、弱勢獲得照顧。

「有民主才有自由，今天的民主，得來不易」賴清德說，蔡英文總統出訪邦交國，而馬前總統有中國行， 對國家有截然不同的意義與價值，希望民眾應該珍惜得來不易的民主，放棄走回過去專制的老路。

賴清德表示，「強國防」不是為侵略他國，台灣面臨來自中國威脅挑戰，必須提高力量，歐盟、美國、日本等國家都意識到威脅、國際秩序受到挑戰。

「和平無價！」賴清德表示，未來要為和平共同奮鬥「保和平」，中國大陸不只是台灣的問題，是全世界的問題，菲律賓、日本及韓國都沒有昧於事實、屈從，堅定地站在民主陣營，抵禦專制擴張、反對集體國家，提高國防力量。

賴清德說，和平並非憑空而來、求來或掠奪產生，要靠民主政府的力量才能避免戰爭，呼籲鄉親在關鍵時刻 勇敢選擇民主，讓民進黨在總統當選、國會過半，得票率創新高才有完整的民主力量。