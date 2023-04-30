台灣旅法聲響藝術家林其蔚與瑞士ASVR室內合唱團（L'Académie vocale de Suisse romande）近期合作，共同為「瑞士洛桑國際漫畫節」（BDFIL）揭開序幕，於4月30日至5月13日期間進行5場演出。

「林其蔚－洛桑聲音模組」計畫將以《書譜》及《磁帶音樂》等2件作品組成5場聲響演出。《書譜》藉6名表演者閱讀手中圖譜即興轉換聲音，創造同步的複音表演《磁帶音樂》則由6名表演者邀請觀眾在未經告知遊戲規則的狀況下，共同循順時鐘方向傳送著帶子，各隨其意或誦或唱出不具意義的字母音節組合。2作均以聲音為媒介的社會測量計畫，同一條帶子在不同團體所發出的聲響迥異，形塑各種空間與社群截然不同的聲音雕塑。

駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心）表示，瑞士洛桑Plateforme 10藝文園區基金會轄下計有瑞士洛桑美術館（Musée cantonal des Beaux-Arts MCBA）、應用設計博物館（MUDAC）及愛麗舍攝影博物館（Photo Elysée）共3座場館。館方作為「瑞士洛桑國際漫畫節」官方合作夥伴，特別邀請林其蔚於漫畫節開幕演出，展現台灣視覺及聲響的多元文化面貌，在國際平台持續為臺灣發聲。

林其蔚是台灣聲響藝術先鋒，曾研讀法國文學、台灣傳統藝術及新媒體藝術創作，參與噪音實驗團體「零與聲音解放組織」，並於1990年代擔任各種地下噪音節目策劃。近年聲音創作發表遍及各國，總數超過200場，其作品結合身體行動、行為表演探索感官與意識的極限，並嘗試開發新的知覺模式。《磁帶音樂》系列也曾於法國龐畢度中心、英國泰特美術館及義大利威尼斯雙年展等地演出。