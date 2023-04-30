中東美國空軍最高官員格林克維奇（Lt. Gen. Alexus Grynkewich）中將、美國中央司令部發言人巴奇諾（Joe Buccino）上校近日都指控，俄羅斯戰機愈來愈頻繁地在敘利亞上空挑釁美軍戰機，試圖引誘美軍戰機進行「空中格鬥」，讓格林克維奇中將痛批俄國空軍不專業。

美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）27日刊出格林克維奇中將的專訪，他指控在敘利亞領空的俄羅斯戰機愈來愈靠近美軍戰機，「他們接近我們的方式愈來愈好戰」，「他們的行動挑釁到我們的規定要求我們保持幾英里遠、且監控彼此的程度。」

「他們挑釁行動，幾乎就像他們想試圖激戰」，格林克維奇說：「這非常令人擔憂。」

格林克維奇說他給飛行員的指令是「不要上當」，「我們要展現專業，我們要努力降低局勢。」

美國有線電視新聞網（CNN）昨（29）日也引述美國中央司令部發言人巴奇諾上校的說法，指出俄軍戰機試圖在敘利亞與美軍戰機「空中格鬥」，他說俄軍不像試圖要擊落美軍戰機，但試著「挑釁」美軍，「讓我們捲入國際事件。」

他說自3月以來，俄軍戰機已違反雙方「緩和衝突」（deconfliction）協定達85次，包括太靠近聯軍基地，以及俄軍武裝戰機26度飛越美軍及聯軍在敘利亞的陣地。

美軍日前才公布2段影片，其中一段影片是蘇愷35（Su-35）戰鬥機「危險、不專業攔截」美軍F-16戰機，另一段是俄軍戰機侵入聯軍領空，飛到距離美軍飛機僅2000英呎（約609公尺），再飛幾秒就能直接撞上美軍戰機。

美軍公布俄軍蘇愷35（Su-35）戰鬥機攔截美軍-16戰機的畫面。

多年來美軍及俄軍共享敘利亞天空，美軍戰機與伊斯蘭國（ISIS）作戰之際，俄軍戰機支援敘國政府鎮壓反抗勢力。為了避免衝突，美軍與俄軍經常透過「緩和衝突」通話進行交流，分享戰機呼號、電子傳輸碼等任務細節。

格林克維奇說，至今雙方仍會進行通話，但是俄軍飛行員的行為仍舊令人擔憂，而莫斯科似乎對美方的抱怨充耳不聞，總是稱協議已不適用該地區。

3月14日，一架俄軍蘇愷-27（SU-27）戰機在黑海擊落MQ-9死神無人偵察機，引發美國砲轟「不安全、不專業、魯莽」，事後俄羅斯國防部還頒發獎牌給戰機飛行員。

美國空軍公布俄軍蘇愷-27（SU-27）戰機3月中在黑海擊落美軍MQ-9死神無人偵察機的畫面。

格林克維奇說，俄國國防部頒獎可能鼓勵其他俄國飛行員進一步採取挑釁行為，他更砲轟俄國空軍不專業，「戰術上來說，作為空軍，我認為他們愈來愈沒有紀律；執行方面，他們高層的要求或縱容，破壞了我對他們專業空軍的評價。」