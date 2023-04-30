據觀察者網引述菲律賓《每日論壇報》報導，有鑒於菲律賓與美國的軍事聯繫有所增加，新增美軍基地的舉動導致地區局勢升溫，在菲律賓國內引發爭議。菲國前總統杜特蒂日前在一次中菲官員會議上表示，中國的問題應由中國自己解決，別國不應干涉中國事務。

當地時間4月22日，杜特蒂領導的菲律賓民主人民力量黨與中共中央對外聯絡部官員舉行會議，以視頻方式出席的杜特蒂在會上強調，菲律賓與中國在經濟、文化等領域的合作取得了長足進步，他非常重視與中國人民的良好關係。他指出，其他國家不應該干預中國的內部事務，否則將導致「危險的結果」。

「中國的問題只屬於中國，內部問題將由中國政府解決。不歡迎其他國家的干涉，這只會讓所有人走上更加危險的道路。」杜特蒂說，「在當前不確定的局勢下，中國已成為我們努力確保地區和平與繁榮的重要夥伴，我們在歷史和文化上擁有共通之處。」

杜特蒂還表示，只有更加積極地發揮作用創造一個友好的環境，開展有利於國家和地區的對話，才能真正實現有意義和持久的變革。

《每日論壇報》稱，民主人民力量黨副主席阿方索·庫西、參議員羅賓漢·帕迪利亞等菲律賓政界人士也出席了22日的會議，與中共中央對外聯絡部官員討論加強合作的方式，以促進中菲兩國經濟和文化聯繫。雙方一致同意改善中菲關係，增進兩國人民之間的瞭解。

杜特蒂表示，這場會議有助於開闢新的合作機會，「我感謝中聯部與民主人民力量黨高層舉行對話，以探尋共同努力實現互利共贏的方法，推動我們國家與政黨之間的政治交流和經濟發展。」

在杜特蒂作出這一表態之際，菲律賓政府在4月3日正式宣佈對美國新開放4處軍事基地，其中3處位於呂宋島北部，另1處位於巴拉望省的巴拉巴克島。菲律賓《商報》注意到，有一處軍事基地距離中國台灣僅400公里，這被認為是為美軍提供了靠近中國的「集結點」。

根據美國和菲律賓在2014年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA），美軍已經被允許在菲律賓的5個軍事基地預先部署裝備、建造飛機跑道、燃料庫以及軍事宿舍等基礎設施，但是並沒有被允許在菲律賓長期駐紮軍隊。加上此次開放的4個軍事基地，美軍將會在菲律賓擁有9個基地。

為緩解中方的擔憂，菲律賓總統小馬可仕10日接受媒體採訪時稱：「菲律賓不會允許任何人使用軍事基地發動任何進攻行動。只要沒有人攻擊我們，他們就不用擔心，因為我們不會與他們作戰。我們正在做的是加強對領土的防禦，正在鞏固國家的防衛能力。」

菲律賓外長馬納洛19日出席菲參議院外交關係委員會聽證會時也強調，菲律賓不會允許美國在菲存放用於所謂「防衛台灣」的武器。他表示，菲律賓的外交戰略是「與各國保持友好關係」，不會採取有違這一原則的舉措。

但美菲加強軍事合作的舉動遭到了菲律賓國內政界的質疑。菲總統小馬可仕的姐姐、參議員艾美·馬可仕認為，推動EDCA是被美國「解決台海緊張局勢升級」的地緣政治議程所裹挾。她在早些時候的聽證會上質問防長加爾韋斯：「先生們，我們和台海衝突有什麼關係？我們和台海衝突有什麼關係？我不明白。」

對於菲律賓政府的舉動，中國外交部發言人毛寧在6日的例行記者會上回應說，環顧全球，美軍所到之處留下的都是動蕩、分裂和千瘡百孔的爛攤子。讓美方在本國本地區增加軍事部署，是不是真的有助於維護主權安全和地區和平穩定？是不是會帶來嚴重的難以收拾的後果？這個問題值得地區國家認真深入思考。

毛寧強調，南海的航行自由和安全從來不存在問題，中國同東盟國家致力於全面有效落實南海各方行為宣言，穩步推進南海行為準則的磋商，有意願也有能力維護南海和平穩定，無需域外勢力介入。台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，推升台海緊張局勢的並不是中方，恰恰是「台獨」勢力和支持「台獨」勢力的某些國家。