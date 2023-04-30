《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中，主角哈利與金妮最後組成家庭，而飾演哈利波特的男星丹尼爾（Daniel Radcliffe），日前才被直擊在紐約大街上推車溜小孩，確定已經當爸，如今飾演「金妮」的英國女星邦妮萊特（Bonnie Wright）日前在社群媒體上宣布懷孕喜訊。

邦妮萊特29日在IG上曬出與老公的合影宣布懷孕的好消息，預計年底將晉升新手媽媽，貼文發布後沒多久，便吸引多達76萬人粉絲網友前來祝福，而當中也包括在《哈利波特》飾演露娜的伊凡娜·林奇（Evanna Lynch）同樣也現身留言區給予祝福。

事實上，現年32歲的邦妮萊特出生珠寶商家庭，1999年參與首波選角獲選成為《哈利波特》系列電影的金妮，雖然當年在《哈利波特》中受到的關注不如艾瑪華森，但仍是劇中不可或缺的角色之一，尤其她最後還與主角哈利波特共組家庭；邦妮萊特在結束電影拍攝後，除有接續演出不少電影和電視劇外，她也順利拿到倫敦藝術大學（University of the Arts London）的學位，還自行開設公司。

如今《哈利波特》主要角色中，哈利、榮恩都已經結婚且都已為人父，加上金妮已在2022年與男友安德魯（Andrew Lococo）結婚，也即將成為新手媽媽，目前只剩下「妙麗」依舊單身。