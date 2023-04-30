不少人愛吃滷味，一名網友表示，27日晚上買知名滷味和家人分享，吃到一半家人突問「如果發現有怪物摻雜在裡面，你敢不敢吃？」他仔細看袋子才發現有隻「滷蟑螂」，他崩潰說「剛吃到的米血口感很像爆漿鐵蛋」，他將照片PO上網後引發討論，多數網友要他公布店家名稱。

原PO近日於PTT八卦板指出，27日晚上去買知名滷味，和家人一邊看電視一邊吃，期間家人突問「如果發現有怪物摻雜在裡面，你敢不敢吃？」他一聽驚覺有異，仔細看才發現塑膠袋內竟有隻「滷蟑螂」。

原PO表示，一開始有吃到幾個米血的口感很像爆漿鐵蛋，但咬下去的瞬間，口齒間散發出滷香，就沒有特別多想，現在想起來可能吃到蟑螂，他氣得拍照存證。

圖文曝光，網友狂作嘔，直呼「優質蛋白質好噁，嘔」、「獨門密方被你發現了」、「看起來很入味」、「真的是加料不加價」、「哪一家知名滷味啦」、「哪一家啊！太衛生了吧」、「還好我一直都不愛滷味」、「是中藥材，別緊張」、「聽起來好像很多隻」、「好噁！我要吐了」。