天后張惠妹（阿妹）與男友Sam交往多年，先前在高雄開演唱會時，男友也在台下支持，雖然兩人感情相當穩定，但Sam的父親已來不及見到兒子結婚，讓他難過寫下：「感覺他把所有的好，都給了別人，忘記留一點給自己。」

Sam今（30）日在臉書表示，「爸，你離開的那幾天，一直下著綿綿細雨，這是你最愛的天氣」，透露父親最愛在這種天氣泡茶，因為這時候泡的茶最好喝，他接著說道：「我會幫你沏上一壺，你最愛的茶，坐在你最喜歡的位置旁，陪著你看綿綿細雨中的街景。」可以感受到他對父親的思念，藉由一字一句展現，更以「離苦得樂」道盡一切。

而Sam先前透露父親是位西裝裁縫師，擁有細膩及精準的手藝，「不苟言笑的他，除了在工作檯上，就是在客戶身上量身」，只有在客人穿上西裝感到愉快時，父親才會露出笑容，讓他感嘆：「感覺他把所有的好，都給了別人，忘記留一點給自己。」