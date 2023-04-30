來到水道博物館不再外行看熱鬧，AR景點讓人親近古蹟。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

古蹟展示不再冷冰冰，還能重現消失場景！國定古蹟台南山上花園水道博物館近來建置25處AR景點結合動畫，遊客透過行動載具就能輕鬆認識古蹟文物，當消失老煙囪透過手機躍然眼前，遊客不禁嘖嘖稱奇，也更能親近古蹟歷史。

台南市政府文化局為方便參觀民眾更快融入古蹟場景，在山上水道博物館導入AR科技，透過擴增實境，建置25處AR景點，增加可近性。

包括南瀛天文館、南科考古館、樹谷園區及左鎮化石館組成的山區博物館協作平台，近日也舉辦教育訓練，浩瀚天文、埋藏地下文物甚至過往歷史，都可透過現代化科技重現，為傳統展示方式提供另一項有趣選擇。

南市府文化局長謝仕淵指出，展示與教育是博物館重要的核心精神，但水道博物館受限國定古蹟身分，硬體運用空間有限，為避免淪為說教或硬梆梆展示，趁著水道博物啟用百年，在立委郭國文協助及市府努力爭取下，導入科技特展，展現台南水道二抽三送原理、把消失的煙囪變回來。

館方表示，目前透過解說牌、影片以及假日定時定點導覽，讓遊客了解水道博物館前世今生，但「內行看門道、外行看熱鬧」，總覺得很可惜，經過討論決定導入科技特展，在園區重要場域建置25處AR景點，結合有趣動畫，遊客只要以行動載具就可輕易了解相關資訊。