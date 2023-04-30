2024總統大選越來越近，民進黨已正式提名黨主席賴清德為總統候選人，國民黨人選卻遲遲未出爐。資深媒體人董智森分析指出，新北市長侯友宜過去的英雄形象無與倫比，且本身是嘉義人的關係，很可能可以讓國民黨在南部輸的相對較少，直言侯友宜會是「國民黨從有總統選舉以來最好的人選」。

董智森昨（29）日在網路節目《全民平評理》表示，雖然很多人唆使鴻海創辦人郭台銘有機會選贏，要他出來選，但不論從民調、藍營黨內氛圍或是支持者的態度，都可判斷出最終一定是侯友宜出線。

「黨員票徐巧芯贏，其實很多人很意外！」董智森提到，從先前國民黨台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰的初選過程中就可以發現，藍營黨員非常有自主性，且已經意識到既然侯友宜較沒有攻擊性，那就需要有攻擊力的小雞支援，而去年九合一選舉的結果大家都看在眼裡，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑的攻擊力其實也都很低，但就是因為有很多議員攻擊手協助，去年的選舉才打得如此漂亮。

董智森直言，侯友宜過去的經驗受到全民肯定，光是把小孩抱出來的那一幕就非常無與倫比，且若以北中南區分，北部對藍營來說是贏多或贏少的差別，中部只要能維持基本盤則是會贏，而嘉義人出身的侯，很有可能讓他在南部能夠輸的相對較少，「這人選是國民黨從有總統選舉以來最好的人選！」