新北市長侯友宜近日被問到若國民黨重返執政，五一勞動節是否就會全國放假時，表示樂觀其成，今國民黨立院黨團強力呼應侯友宜市長的主張，認為五一勞動節應全國放假，不該「一國兩制」，像以立院為例，所有助理都能放假，但立院仍要正常運作，就會延伸許多問題。而黨團總召曾銘宗也呼籲，蔡政府也應盡快提出具體辦法，改善勞保財務。

曾銘宗表示，五一勞動節在全球有超過80個國家已經成為國定假日，國內有超過半數民意認為該明定為國定假日，且銀行、股匯市休市一天，對經濟層面衝擊小，蔡政府說需要朝野都有共識，國民黨團強烈主張五一勞動節定為國定假日，執政黨立委願不願意支持？

曾銘宗說，勞動節當天將會有超過一千萬名勞工放假，但實際上不該「一國兩制」，以立院為例，五一當天所有助理可以放假一天，但是立法院還是要正常運作，會延伸出許多問題；又像是幼稚園老師屬於勞工，五一放假學生該怎麼辦？學生家長若是公務人員並無放假，誰來照顧孩子？勢必會造成很多不便情況。

由於行政院人事總處對此回應將「須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議」，內政部長林右昌也稱「必須朝野立委要有共識」，故國民黨團敬告林右昌，強力主張五一勞動節全國放假一天，就端看執政黨立委同不同意國民黨團主張。

曾銘宗提到，國民黨團除主張五一勞動節定為國定假日外，希望蔡政府趕快提出具體辦法，改善勞保財務，預估勞保將在2028年破產，潛在負債超過11兆元，蔡政府必須拿出具體辦法保障勞工權益。此外，蔡英文總統在2017年12月28日宣示要改善低薪問題，也要趕快拿出具體辦法，確保1000萬名勞工權益。

國民黨立委李德維表示，五一節前夕，社會輿論發出勞動節能夠全國一致，放假一天的聲音。國內五一勞動節放假的標準，是根據是否加入勞保為依據，其中在部分職業類別當中，有部分派遣人員、無固定雇主並沒有納入勞動節放假標準當中，因此包括侯友宜在內的各界聲音，都希望五一勞動節全國能夠一致放假，成為國定假日。

李德維說，林右昌說社會要有共識，但根據民調顯示，高達65.42％網友支持勞動節放假一天，34.58％反對，而全世界絕大多數國家，五一勞動節已經成為國定假日，包括歐洲、非洲、中南美洲各國都已經明訂五一為國定假日，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國則以另外的形式和日期，作為全國性放假。因此呼籲行政院長陳建仁，號稱「溫暖堅韌」應積極回應民意，盡快將五一勞動節做為全國一致性國定假日，並早日實施。