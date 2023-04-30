四技二專統測今天進入第二天，第一節考專業科目（二），在20個學群中，在機械群的試題方面，全國教師會說，整體難易適中，但重點章節題數偏少，缺乏情境素養題型，導致鑑別度偏低。

全教會表示，機械群試題中，機械製造科目重點章節題數偏少，機械基礎實習科目部分鑄造與焊接實作題數過多，例如第24、26、28、29、30、31題，皆屬實作題型，無經過實作訓練之考生不易作答；製圖實習科目部分核心素養命題偏弱。

全國高級中等學校教育產業工會則說，機械製造試題整體偏易，搭配簡易計算題，給予中低程度學生提升分數的優勢。機械基礎實習在部份銲接試題（28、29題附加檔案裡有詳細圖說），命題陳述與實際操作層面不符，形成考生容易誤解題意而答錯。鑄造、銲接實習部份，老師應額外投入時間融入技能及多版本知識，考驗同群非本科老師專業技能。

全中教表示，今年機械製圖實習的命題共17題，各章節均有題目出現，雖能有效判斷考生是否完整熟讀課程，但整體難易度兩極化，較難有效鑑別出中間程度之考生。

至於商業管理群試題方面，全教會解析，題目設計符合課網精神，素養程度高，且具有實務概念；觀念題與計算題分配平均，計算題的設計強調學生有整合概念，且無太繁複的計算過程。

全教會說，商業管理群試題，經濟學試題難度適中，部份題目學生答題時要有應變能力，具有鑑別度。題目設計大致符合課綱範圍，相較於去年、前年沒有圖形題，今年加入圖形題值得肯定。

全教會說，相較於去年經濟學只有24題，今年素養題加入一題經濟題目，經濟總題數25題符合期待，惟素養題內容設計仍明顯偏重在會計學，不易與經濟學進行連結。

全教會表示，經濟學25題中含計算題6題、概念敘述題19題，計算題難度偏易，重點章節計算題型均未考出；概念敘述題部分題目偏長，考驗學生閱讀能力及耐心程度。

全中教則說，商業管理群試題，會計學考題章節分配平均，題型多元，跨章節合併命題，與過去題型相比今年有創新感，至於難易度適中，具鑑別度，命題有融入社會關注議題、環保意識，兼顧企業實務。

全中教指出，今年商業款裡群試題有融入社會關注議題，例如：原物料短缺考成本計算（第5題）、職業道德考會計學（第1題）、用對政府捐贈考企業的社會責任環保意識（第10題）。