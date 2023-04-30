柯文哲體驗挑飯擔。(李京昇攝)

柯文哲對於民眾想要合影留念來著不拒。（李京昇攝）

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，隨後參加大甲媽祖遶境，30日早上先後參拜苗栗縣後龍山邊媽祖宮、通霄鎮白沙屯拱天宮，接著參與通霄鎮四庄媽祖萬人「吃飯擔」活動，針對被質疑走大甲媽是作假，他受訪時說，總會吃飯休息，不太可能走完全程，心誠則靈。

柯文哲剛從美國返台，隨即趕往參加大甲媽遶境，但被質疑他過程中其實有搭車，並未跟完最後行程，對此，柯文哲先是笑了笑，並指自己是吃飯休息的時候才有停下來，大家心誠則靈。

柯文哲今天11點多，由苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委賴香伶、通霄鎮長張可欣等人陪同，參與通霄鎮四庄媽祖萬人「吃飯擔」活動，並體驗挑扁擔分贈食物給沿途信眾。

柯文哲對於民眾爭相拍照來者不拒，展現親和力，沿路也有人喊聲要他「選總統」。他致詞時說，他今天大開眼界，沒想到在地方上也有這麼盛大的宗教活動，現在疫情趨緩很多，今天到來是希望祈求媽祖保佑，讓大家都平安順遂。