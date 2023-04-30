吳是閎大方秀出精壯好身材。（紅秀音樂工作室提供）

吳是閎感謝歌迷一路以來支持。（紅秀音樂工作室提供）

創作歌手吳是閎暌違3年開唱，昨（29日）舉行「吳是閎因為你生日演唱會」慶賀35歲生日，會場擠爆死忠的吳太太們，他不僅一連送上17首創作，也驚喜秀出苦練許久的結實肌肉，誠意十足。驚喜的是，當年和他一同在街頭表演的陳零九，特別在美國錄製祝賀影片「期待再與老友一同演出」，讓吳是閎再也忍不住內心激動，哽咽感謝老友力挺。

吳是閎昨在台北凝聚力展演空間舉行「吳是閎因為你生日演唱會」，出道10年的他畢業於台北藝術大學音樂系，擁有深厚的古典音樂素養，更是歌唱比賽的常勝軍，曾與陳零九等人組團演出，創作電影《青春換日線》主題曲〈因為你〉深受粉絲喜愛；昨晚演出全程台下粉絲尖叫不斷，吳是閎感性透露疫情期間原本自己想設演藝事業停損點，後來領悟這麼重要的事，應該由粉絲決定，不該自己草率選擇，「因此我會更加的努力堅持下去」。

為了這場生日開唱，他持續3個月密集重訓加上有氧運動，成功甩肉7公斤，一展好身材。演唱會由好友陳零九與知名DJ Dennis獻上影片祝賀驚喜開場，與他有革命情感的陳零九在美國錄製祝賀影片，表示：「小閎生日快樂，祝生日演唱會與籌備新專輯都順利成功，我們相識10年，很開心你仍堅持在音樂道路上，期待有機會能再次一起表演。」吳是閎感動老友一路相挺，期待2人接下來很快有合作機會，接著一口氣熱唱〈或許〉、〈最後一次〉及〈絕緣體〉等創作曲，全場報以熱烈掌聲，還有不少歌迷嗨喊要他「脫掉」，氣氛熱絡。

吳是閎隨後裸上身僅搭藍色西裝外套再度上台演唱〈你不愛了嗎〉等歌，唱到〈冰箱〉時無預警解開外套，大秀精壯六塊肌，現場嗨到最高點，吳是閎欲罷不能接續熱唱〈怎麼就〉、〈想起愛過的人〉等金曲，延續演唱會高潮，最後安可曲〈這首歌為你而寫〉，現場眾多粉絲哽咽合唱，他也淚腺失守，直言「我已經忍了一晚」，台上台下哭成一片淚海。最後工作人員推出事前特別訂製的史努比生日蛋糕，與台下大合唱生日快樂歌，吳是閎許下大家健康、新專輯籌備順利等生日願望，期許自己繼續努力，朝小巨蛋開唱目標前進。