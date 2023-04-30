明天是五一勞動節，勞工連假三天，但軍公教人員不適用，對此，新北市長侯友宜表態支持全國統一放假。全國教師工會總聯合會明天將在立法院召開記者會，要求內政部動起來，讓明年勞動節成為國假。公務人員協會理事長吳美鳳也表示，將爭取公教人員一體適用。

每年五一勞動節，勞工都可放假，但軍公教人員因不適用《勞基法》而不此列，侯友宜日前接受議員質詢，表態支持全國在勞動節時統一放假。但行政院態度仍不明朗，行政院長陳建仁僅表示，最近聽到社會各界反映的這些意見，會繼續來溝通，做出最妥善的安排。

對於中央部門遲未表態，公教人員已決定主動出擊爭取，全教總理事長侯俊良表示，今年的5月1日，對大多數勞工來說，是勞動節連假的第三天，對包含公教人員在內的少數勞工而言，因法令規定無法放假，成了局外人，而這台灣所獨創，放諸四海皆無的制度，也讓台灣與世界脫軌，數十年來都是被遺棄的國際孤兒。

全教總將選在教師仍要上班的1日，在立法院召開記者會，侯俊良表示，五一勞動節全民應放假，在團結的道路上，沒有人是局外人。全教總要向執政邁向最後一年的蔡政府嚴正喊話，務必把握改變歷史錯誤的時機，要求內政部立刻動起來，修改「紀念日及節日實施辦法」，讓2024年成為五一國定假元年。

全國公務人員協會理事長吳美鳳也表示，是不是屬於勞工，應該要以勞資關係來界定，無論是教師或是公務人員都屬於付出勞力，受雇的一方，只是勞工是受雇於民間企業，而教師和公務人員是受雇於政府。

她認為，勞動節的放假與否應採取全國一致性的處理，不能「一國兩制」，甚至「一國多制」，只要是受雇者都應該一體適用可以放勞動節，公務人員協會也會努力向政府爭取。