據香港《文匯報》報導，「這趟旅行，我們將飛越台灣海峽，探索傳唱已久的澎湖列島，沿著先人的足跡遊赤崁樓，參加一場延續三百多年的古老祭典——東隆宮王船祭……」大型航拍系列紀錄片《航拍中國》第四季「台灣篇」29日晚間在大陸央視綜合頻道首播，以宏觀的空中俯瞰視角、震撼的影像之美、微觀的人文故事勾勒講述豐饒寶島的錦繡山河。

報導稱，《航拍中國》由中央廣播電視總台出品，第四季節目呈現了北京、廣西、青海、湖北、香港、西藏、澳門、台灣等地的自然地理風光、厚重人文歷史以及鮮活的煙火生活，其中首次飛越台灣海峽拍攝的台灣篇更是引發了觀眾的無數想像與期待。

片中開頭，大陸民眾熟悉和嚮往的澎湖灣映入眼簾。「沒有椰林醉斜陽，只是一片海藍藍」，一首傳唱半個世紀的校園民謠，讓從未來過這裡的人，也能輕易描述出澎湖灣的樣子。狹長的島嶼是海上最溫柔的臂彎，外側海浪洶湧，灣內卻水平如鏡，身處西太平洋航道，從大航海時代起，這裡就是過路船隻安全可靠的港灣。

從天空鳥瞰的視角下，台灣的美不僅是「外婆的澎湖灣」那般溫柔模樣，也是高美濕地上「人鳥各取所需，互不干擾」的和諧共生；是澎湖石滬上「留住了魚群，也留住了遊客」的浪漫傳說，也是蘭嶼島上「人們依然願意花時間前往這裡尋夢」的獨有風景，更是龜山島上「看雲識雨，海陸分明」的神奇魔力。

紀錄片不僅通過空中俯瞰視角，以震撼的影像之美勾勒出台灣的山河壯麗、物華天寶，也用細膩的鏡頭語言呈現了兩岸同根的文化傳統與情感勾連。無論是屏東縣持續了三百餘年的燒王船的傳統，還是龍山寺裡擺放著來自海峽兩岸各地的家鄉神像；無論是大甲鎮瀾宮的媽祖巡遊祭典的重大活動，還是四四南村的水泥平房，它們不僅僅是背井離鄉的人們寄託鄉愁、祈福許願的美好象徵，更見證著海峽之間的血脈親情。

節目最後，航拍鏡頭來到金門島。從高空看去，金門島孤懸海上。它距離大陸不到10公里，而離台灣島超過了200公里。過去這裡缺水，嚴重影響了居民的基本生活。終於，在2018年，一條海底管道從福建晉江的海岸邊，橫跨海峽，直接向金門供水，「共飲一江水」，徹底解決了金門島上10萬多居民的飲水難題。