國民黨立委陳以信以立法院外交及國防委員會成員身份赴美，並在國會山莊拜會聯邦眾議員莫倫（Nathaniel Moran）與歐清傑（Jake Auchincloss），也會晤美國前國安會與國防部資深官員。他透露，美國眾院中國委員會近期針對台海兵推結果感到震撼，也有更多議員呼籲拜登政府應加速交付台灣軍購項目。

陳以信結束華府國會山莊拜會後隨即轉往舊金山，以國民黨海外部主任身分，主持國民黨駐美總支部全美黨代表大會。

陳以信說，共和黨籍的莫倫來自德州，也是外交委員會成員，四月初剛隨外委會主席麥考爾眾議員訪台，因此此次是一個月內二度會晤陳以信，兩人格外感到親切。他曝，莫倫高度評價其首度訪台之旅，並認為美台應該加強安全與經濟合作，美國必須加速交付台灣的軍購武器，經濟上必須消除對台企業的雙重課稅以鼓勵更多投資。

陳以信指出，兩人談到台海情勢，莫倫同意兩岸對話有其重要性，也認為台海需有「風險管理機制」以避免突發軍事衝突。

陳以信表示，民主黨籍的歐清傑來自麻薩諸塞州，屬於新設的中國事務委員會，二月間也曾來台訪問並與陳以信餐敘。兩人談到中國事務委員會甫於上週所進行的台海兵推，歐清傑認為此兵推可讓更多眾議員體會台海安全正受到「嚴重挑戰」，凸顯台海應該追求和平避免衝突的重要性。而歐清傑亦強調美應盡快交付台灣軍購項目，也認為兵推結果將具體影響眾院審查明年度的國防授權法案。

此外，陳以信也分別與前美國國防部亞太助理部長葛瑞格森（Wallace C. Gregson）、前白宮國安會中蒙台資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）會面。葛瑞格森為美國海軍陸戰隊中將退役，認為增加台美軍事訓練上的交流，可讓國軍獲得更多實際作戰相關經驗；而台灣除在軍事上強化嚇阻力量外，美中台三方仍需有效溝通管道，才能避戰維持台海和平。

陳以信透露，簡以榮也談到華府肯定國民黨重設代表處重視對美關係，關注國民黨的兩岸論述與大陸政策，還說若未來國民黨總統候選人訪美，美方對他興趣應該很高。