許多民眾擔心膽固醇過高，常疑惑一天吃蛋的上限，心臟科醫師表示，由於吃蛋對人體血脂的影響層面多元、變數多，研究結果也常互相矛盾，因此正確吃蛋方式應該「因人而異」，民眾可在自身實驗不同飲食影響低密度脂蛋白（LDL）的程度，以便進行個人化調整。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在其臉書表示，人體最佳食用蛋量的議題牽涉眾多層面，一直是很難做的研究，研究人員追蹤受試者的時間經常是10年、甚至30年以上。

他說明，1950年代起，蛋被視為罪大惡極的心臟病殺手，近幾年來，風向逐漸改變。2015年美國飲食指引移除「單日食物中膽固醇含量應小於300毫克的建議。」但近幾十年的醫學中，食物中的膽固醇究竟有利或有害健康，始終沒有答案，不同人種、不同疾病、不同研究，得到的答案經常不同。

他說明，理論上緊20%的膽固醇來自飲食，其他來自身體合成，但不管是研究結果或臨床觀察，都發現飲食是否影響血液中的LDL因人而異，有人一天吃8顆蛋血中LDL不升反降，有的人一天一顆就會升高很多。

至於究竟該如何吃蛋，洪惠風表示，應該「因人而異」，因疾病與危險因子不同，每個人要求的LDL的數值都不同，吃蛋的反應也各自不同，一天吃蛋上限應經抽血來確認，「民眾可以自身實驗不同飲食影響LDL的程度，以便進行個人化調整。」