彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」昨晚舉行團拜儀式，彰化縣長王惠美（中）到場參加。（彰化縣文化局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」昨天起展開兩天一夜的遶境祈福活動，昨晚在埔鹽鄉大公館永樂村牛埔厝慶安宮舉行團拜儀式，由彰化縣長王惠美、慶安宮主任委員林瑞財及各庄代表共同為媽祖聖像進行祝聖典禮，陣頭輪番上場演出，信眾絡繹不絕到場，熱鬧空前。

同安寮名稱起自福建省泉州府同安縣的先民，大量移入開墾並以茅草搭寮為居，飲水思源將落腳的地方繼續使用原鄉名稱，而地理位置於福興鄉與埔鹽鄉境內開枝散葉，形成十二庄之聯庄分布。

後來因用水問題造成庄內械鬥，經同安寮族長迎請媽祖聖駕設壇祈雨解決旱災，各村庄同意往後延續迎請媽祖，「同安寮十二庄請媽祖」民俗活動成為地方民俗文化活動。

「同安寮十二庄請媽祖」遶境活動由十二庄十五間宮廟輪值辦理，每一年主持繞境活動的宮廟被稱作「大公館」，也是媽祖神像自天后宮被迎請遶境後，第一日晚間駐駕的宮廟。大公館任務重大，必須妥善規劃遶境路線、掌握陣頭隊伍行動、負責接待來自各庄宮廟人員及進香團鄉親，並舉行團拜儀式。

昨天媽祖駐蹕典禮舉行前，慶安宮廣場民俗藝陣及傳統陣頭表演輪番上陣，布袋戲及歌仔戲表演精彩絕倫，進香信眾絡繹不絕，備香案、素果敬獻。今天遶境隊伍再啟程完成遶境路線，並恭送進香媽回鑾、十二庄各宮廟神尊鑾轎返回各宮廟，即圓滿完成傳承將近2百年的遶境活動。