明日就要進入5月份，大陸星座專家「Alex大叔」分享，牡羊座、巨蟹座、水瓶座和雙魚座在5月的工作運最旺，其中牡羊座有機會找到更高薪的工作，或成功向上司申請加薪，且好運會一直延續到年底；水瓶座則可以發揮自己的能力、專業，收到許多挖角邀請，但要小心因此引來口舌是非。

▎牡羊座

5月份木星會進入牡羊座的財務宮位，你的財運將逐漸改善，且這股運勢可以一路延續到年底，因此今年剩下來的時間都很適合賺錢，可以找一份更高薪的工作，或主動向上司申請加薪。另外金星進入新的位置，會為牡羊座帶來「女性貴人」，幫你介紹生意、資源，或緩解人際關係等問題；而火星的位置變動，則有利於競標、競賽，展現出你的專業與能力。

因此5月份對牡羊座來說，可以更主動製造、把握或突顯個人價值，財運方面也能有不錯的收穫。

▎巨蟹座

5月份金星會來到巨蟹座，金星是一顆製造人緣、好運的星體，因此巨蟹座可以感受到水逆的影響越來越小。在工作方面，合作運會得到極大的改善，能有新的合作項目促成；另外金星也會給部分人帶來情感上的機會，尤其是在職場領域發展的情感關係，或是因為工作認識到新的人。

巨蟹座要注意的是，由於火星更換位置，在5月下旬要收斂自己的開銷，並關心身體健康方面的問題，因為受到火星的影響，你可能會控制不住想要花錢，或熬夜、飲食不正常而導致的健康問題，都會在這段時間凸顯出來。

▎水瓶座

5月份木星會來到水瓶座的「星圖底端」，這是一個雙面刃，好的方面是如果本身自帶資源、有能力與專業的人，有機會開始往上發展，從5月開始到今年年底，你的能見度增高，關於「挖角」的邀請也變得越來越多；壞的方面則是容易有口舌是非，有人在背後說你壞話，試圖阻礙你前進，因此一定要調整好自己的狀態。

另外木星會為水瓶座帶來「男性貴人」，包含情感上的助力，有部分的人則可能在5月迎接人生大喜事。

▎雙魚座

5月份火星會進入雙魚座的工作關係宮位，接下來2個月將開始變得忙碌，甚至必須挑戰、承擔原本不熟悉的工作內容，是提升自我的最佳時機；另外因為火星在5月會換星座，所以有一些人會得到打工、賺外快的機會，或是和人合伙做生意，如果想要發展副業，或研究新的行業發展趨勢與未來前景，也都是可行的。

因此在5月份，雙魚座經常需要出差或應酬，花錢的地方會比較多一點，要記得量入為出，做好精打細算的規劃。