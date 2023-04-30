據「網信中國」微信公眾號今天發布消息，2023年第一季，大陸全國網信系統進一步加大網路執法力度，健全制度機制，增強工作隊伍，規範網路執法行為，持續推進「清朗」系列專項行動，堅決依法查處網上各類違法違規行為，累計約談網站2203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。

報導稱，各級網信部門結合開展「清朗·整治『自媒體』亂象」「清朗·整治春節網路環境」等專項行動，依法查處「日報頭條」、「華人衛視」、「法治觀察內參網」、「蘇觀天下」等一批違規從事互聯網新聞信息服務、破壞網路傳播秩序的網站，督促網站平台依法依約處置相關帳號；依法關閉「人民新聞報網」、「日報頭條網」、「葉聖陶杯語文素養大賽組委會」等一批假冒仿冒或侵權網站；依法關閉「千語媒體」等一批從事有償論文代寫代投非法中介服務網站；依法下架或關停「名媛視頻」、「遇糖圈」、「大小姐直播」、「向日葵視頻」等一批傳播色情低俗信息的應用程序；依法查處「（康加村）」、「品茶吧」等一批傳播色情低俗信息的貼吧，督促處置違法帳號，切實維護清朗的網路空間。

針對必應搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發佈或者傳輸信息等問題，大陸國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網路平台履行主體責任不力，對其用戶發佈的信息未儘管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害信息在網上傳播的問題，大陸國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

針對新技術新應用未經評估上線、違法處理個人信息等違法違規行為，依法對存在相關問題的「山地卡車運輸」等移動應用程序採取下架措施，責令未經安全評估的相關網站下線有關功能。同時積極做好違法問題移動應用程序的整改上架工作，「早晚天氣」等12款移動應用程序復核上架，相關屬地網信辦依法加強監督管理。

此外，大陸全國網信系統加強執法隊伍建設，加大網路執法人員培訓力度，嚴格落實資格管理和持證上崗制度。大陸國家網信辦啟動2022年度網路執法情況監督檢查工作，督促各地網信部門圍繞網路執法把握中心任務、強化執行落實、健全制度規範、完善工作體系等方面開展自查自糾，集中查找問題及薄弱環節，研究提出改進措施。

自今年第二季開始，大陸國家網信辦將選取部分省級、地市級網信部門開展實地監督檢查，推動各級網信部門依法履行職責，增強隊伍力量，加大工作力度，加強工作保障，提高網路執法能力，深入推進嚴格規範公正文明執法，有力維護人民群眾在網路空間的合法權益。