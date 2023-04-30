即將進入5月份，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，5月份吠陀巨蟹跟處女在事業上的優異表現能獲得長官青睞，可主動爭取更好的發展和薪資待遇；感情方面，吠陀水瓶及射手桃花運旺盛。至於吠陀金牛、天蠍在財運方面則相當給力，可望在貴人指引之下而投資獲利。

李靜唯提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人，吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，可以透過出生日期簡單區分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

【5月事業運分析】

▍吠陀雙魚座：吉

吠陀雙魚在工作或學業上會變得更有創意，提高與同事、上司、客戶之間的互動和溝通能力，有助於透過更好的合作關係，實現共同目標。

▍吠陀處女座：吉

吠陀處女在工作上的表現會贏得更多重視和讚賞，宜主動爭取更好的職位與薪資待遇。此外，建議透過社群媒體和朋友圈來擴展自己的人際關係。

▍吠陀牡羊座：凶

吠陀牡羊在家庭和情感方面都面臨十分複雜的問題和挑戰，甚至可能因此影響到工作狀況，建議做好情緒控管，保持樂觀和自信的心態去面對。

▍吠陀天秤座：凶

吠陀天秤雖然在工作上十分積極主動，可惜還是容易因為過度擔憂或焦慮而失誤，太過優柔寡斷反而容易因小失大，宜學習放鬆心情。

【5月感情運分析】

▍吠陀水瓶座：吉

金星的能量會讓吠陀水瓶變得更有自信，並勇於去追求心儀的伴侶，積極展現自己的魅力。這個月的桃花人緣都變好，單身的人脫單機會很大。

▍吠陀射手座：吉

熱戀的人感情會更加甜蜜，彼此之間充滿吸引力且如膠似漆；不過對已婚或有固定伴侶的人而言，要注意另一半也可能被爛桃花突襲。

▍吠陀巨蟹座：凶

吠陀巨蟹這個月要特別注意自己的情緒控管，避免因為內心沒有安全感而太過激動，造成和伴侶之間不必要的矛盾和爭吵，雙方需要多溝通和相互包容。

▍吠陀摩羯座：凶

吠陀摩羯的另一半可能會變得更加猜疑或歇斯底里，導致彼此關係惡化，如果持續互不相讓只會讓感情走向死胡同，建議暫時分開冷靜一下。

【5月財運分析】

▍吠陀金牛座：吉

吠陀金牛這個月財務狀況穩定，甚至還可能有貴人相助，收入和支出相對平衡，建議多學習財務管理，而不是一味埋頭苦幹。

▍吠陀天蠍座：平

吠陀天蠍這個月財務上有好消息，例如業績獎金增加或因為貴人指引而投資獲利，但如果不擅理財，建議學習如何有效管理金錢才是當務之急。

▍吠陀雙子座：凶

雖然吠陀雙子工作運一直都很不錯，但這個月容易面臨破財，建議花錢隨性的你要懂得開源節流，尤其在投資理財方面千萬不要過於投機。

【5月健康運分析】

▍吠陀獅子座：凶

吠陀獅子這個月會感到特別疲憊，需要保持充足的睡眠和休息，尤其在工作或運動時要小心血光意外或皮膚過敏潰瘍，有心血管舊疾的人也要小心防範。