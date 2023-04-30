女星謝忻2006年出道，在演藝圈已有17年，經歷過風風雨雨的她，日前在臉書分享與一位記者見面，表示3年前被那位記者寫是圈內大哥婚姻觸礁的始作俑者，多年後卻能平淡的說起這件事，讓她領悟時間就是良藥，更樂觀喊道：「我喜歡自己現在的樣子。」

謝忻昨（29）日在臉書表示，近日與朋友一起吃飯，同桌的還有一位記者，是朋友的朋友，也是3年前曾寫過她新聞的記者，她回憶道：「身為藝人，身為公眾人物，我以為早已習慣了聳動的標題，我以為可以承受犀利的文字，但當時獨自在西班牙夜車上的我，在點開那則新聞後發現我錯了，只要是人，真的都有極限。」

謝忻說道那雖然是一篇捕風捉影的新聞，但又讓她從高峰被踹回低谷，甚至跨海打電話給師父胡瓜求救。經過幾年後再遇到那位記者，「侃侃而談當時的愛恨情仇，他劈頭就誠懇地說了聲抱歉，我也笑著說沒關係啦，反正都過去了」，頓時也領悟「時間是良藥」的道理，讓她樂觀地說：「我選擇用喜歡的樣子活著，我喜歡自己現在的樣子。」

貼文一出，立刻吸引萬名網友按讚，也有網友留言鼓勵，「喜歡你現在的樣子」、「之前那段時間很辛苦，很佩服你可以撐過來，也願意正面去認錯跟承擔責任，你真的很棒」、「往前看，過去就過去了」、「妳現在很棒啊，會越來越好的哦」。