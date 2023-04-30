新北市立土城醫院皮膚科醫師高珮容表示，民眾出現較嚴重叮咬反應可能是「血管性水腫」症狀，雖然止癢液止癢效果普遍良好，但水泡破掉或有傷口就不建議塗抹。（高珮容提供）

夏季來臨，不少民眾都擔心被蚊子叮，有些人被蚊子叮咬後，皮膚又腫又痛又癢，嚴重還可能出現低燒、水泡等症狀，由於市面上有許多止癢液，標榜涼爽、止癢，民眾多會購買塗抹。對此，新北市立土城醫院皮膚科醫師高珮容表示，民眾出現較嚴重叮咬反應可能是「血管性水腫」症狀，雖然止癢液止癢效果普遍良好，但水泡破掉或有傷口就不建議塗抹。

免疫反應不同 蚊子叮咬嚴重程度不同》

高珮容說，民眾被蚊子叮會有反應，主要是蚊子唾液進入血管後，身體引起免疫反應，因此會有有紅腫、搔癢的狀況，因為免疫反應程度不同，嚴重程度也不同，雖然最常見的是局部症狀，但有些人被叮咬後會有血管性水腫狀況，出現淋巴結腫大、低燒、水泡等症狀，其中又以12歲以下小朋友較為敏感，因為身體較少接觸過敏原，因此反應較劇烈。

雖然多數成人已接觸不少過敏原，身體逐漸減敏，反應較不劇烈，但有部分成人被叮咬後，免疫系統反而會加強辨識，因此症狀也會比較明顯，由於改善過敏原不容易，臨床上雖有減敏療法，但若症狀不嚴重，只要塗抹含類固醇藥物、服用具有抗過敏、止癢功效的組織胺藥物，即可減緩症狀。

冰敷15分鐘止癢 猛抓癢恐造成色素沈澱和蜂窩性組織炎》

高珮容表示，若被叮咬後搔癢難耐，可以使用毛巾包裹冰塊，冰敷15分鐘止癢，理論上局部過敏反應會減輕，1天左右就會消腫，若持續未改善則建議就醫，由於有民眾過敏反應較為劇烈，被蚊子叮紅腫範圍可以大到5至10公分，水泡更可能達1至2公分，建議民眾千萬不要去搔抓。

「水泡須較長時間吸收，抓出傷口恐有細菌感染風險！」高珮容說，民眾若猛抓搔癢部位，可能會抓出傷口，合併細菌感染後。可能會引起蜂窩性組織炎，屆時就需要用到抗生素治療，而持續搔抓也可能造成皮膚色素沈澱，若能忍住搔癢，3到6個月沈澱狀況即可慢慢恢復。

有傷口、接觸性皮膚炎 建議停止塗抹止癢液》

由於市面上有販賣許多蚊子叮養的止癢液，民眾看準清涼止癢功效，每次被蚊子叮咬都會塗抹。高珮容表示，購買藥品須看內部成分，大部分止癢液含有抗組織胺，但要注意是否有含樟腦、薄荷等成分，雖然止癢效果良好，但還是要注意塗抹後，若傷口變紅變腫，就要擔心有接觸性皮膚炎的問題。

另外，若民眾有水泡或傷口，需要注意止癢液有無含有薄荷、樟腦等成分，這些對傷口較為刺激，還是建議避免塗抹。