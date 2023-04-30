【全程字幕】馬英九結束希臘論壇返台 喊話民進黨政府遵照憲法推動兩岸關係 @ChinaTimes ​

前總統馬英九結束訪問希臘行程，30日清晨返國時重申，推動兩岸關係要確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例。對此，總統府重申，這樣的講法與現在已經有一些差距。而以現在的情境來看，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，已經是個很清楚的事實。

馬英九今天清晨6點多搭乘華航班機返抵國門，他向民進黨政府喊話，應確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係，這樣才能夠真的符合我們國家的要求。他也希望蔡政府能夠聽進去，並能夠實踐起來，「這才是符合我們國家人民的需要」。

對此，總統府發言人林聿禪重申，馬前總統對於兩岸政策的看法是1970年代的論述，這樣的講法與現在已經有一些差距。而以現在的情境來看，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，已經是個很清楚的事實。

她說，我們在處理兩岸關係的最高目標，就是要確保臺灣人民自由、民主的生活方式，同時確保臺灣人民的人權；此外，我們也希望能盡其所能維持兩岸的和平、穩定。