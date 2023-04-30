登山家的曾格爾因捲入不倫風波而官司纏身，女星郁方要求退贊助爬山的款項，雙方因此爆發口水戰，直到郁方出示銀行匯款證明，曾格爾才退回12888元。而郁方拿回捐款後，並未將曾格爾退回的款項拿回自己的荷包，而是捐贈給社福機構，笑稱：「既然拿回來了，那就再加碼捐出去」，並以過世婆婆之名曬出新的捐款收據。

近日，郁方與閨密賈永婕一起到公益團體捐款，該處是她公公婆婆一直持續關心的地方，她發文表示：「我一直相信如果金錢的流動可以利益他人．那老天爺一定會用其他方式加倍補償你，因為老天爺知道，這些金錢可以發揮最大效益」，並曬出該機構的內部服務項目與捐贈物資，感性表示若公益團體規模越來越大，那就代表著需要被幫助的人就越多，但是也表示會有更多人有能力、有意願幫助他人，「這是一個善良的循環」。

這次郁方跟賈永婕聯手做公益，郁方以過世婆婆「李春美」的大名捐款數萬元，此舉讓網友相當讚賞：「謝謝妳們是這麼美好的存在，謝謝您藉由您的影響力讓溫暖傳遞出來，謝謝您，真的謝謝」、「化小愛為大愛」、「謝謝妳們一家持續的行善、幫助社會，是我學習的對象」、「謝謝你當年讓我認識這個協會，這裡真的很溫暖很有愛，我覺得你和他們都很偉大，良善循環絕對是不變的真理！」

不過，郁方還在貼文下方處，增加幾個tag：「#賺錢很難，一分一毫都不能捐錯地方」、「#善良的心不能被有心人利用」、「#人在做，天在看」，不禁讓人聯想是否是在暗諷曾格爾。