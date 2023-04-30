基隆市長謝國樑出席教育處新書發表會，並與現場體驗幼兒園教程的大小朋友互動。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長謝國樑出席教育處新書發表會，並與現場體驗幼兒園教程的大小朋友互動。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府30日在仁愛國小大禮堂舉辦幼教課程新書發表會暨親子課程體驗活動，吸引了不少民眾帶著學齡前的幼兒參加，基隆市長謝國樑也在現場參與，與參與的市民共同體驗市府的親子的課程，現場猶如「一日幼兒園」。

基隆市政府教育處集結往年獲獎及特色課程發表《基發創意玩美學習-12個基隆市幼兒於學習區課程案例》新書，30日上午在基隆市仁愛國小大禮堂舉辦新書發表會外，並邀集15所公立幼兒園將各式特色學習區課程讓親子體驗，除了贈送線上報名前200名家庭新書外，現場亦發放500份小禮物給參與幼兒，並提供教具及體能器材供幼兒使用。

教育處表示，基隆市幼兒園的學習風貌以「幼兒」的角度出發，結合生活經驗構建而成的學習區課程，《基發創意玩美學習-12個基隆市幼兒於學習區課程案例》將幼兒精彩的遊戲探究歷程組織成為課程案例，充分展現本市幼兒園課程活力與創發力，更能呈現教師執行課程歷程與多元樣貌。

在這次的活動會場中，教育處將幼兒園教保課程內容搬進會場，設置有多個不同類型的學習區，涵蓋「藝術創作」、「數學」、「組合建構」及「大肌肉遊戲」等多元豐富的學習環境，發揮以遊戲為本、幼兒自主的學習精神，讓幼兒們能在愉快氛圍的情境中培養創造力、思考力及發揮想像能力的機會。

精彩的體驗活動，包括了在園所設置種植區提供親子種植、照顧菜苗體驗、烹飪區讓親子一同來包水餃，甚至擺設幼兒體能器材，老師們提供現場教學與引導等等。讓參與活動的幼兒及家人們深入體驗到公立幼兒園教育理念與學習區課程所傳達的精神，也感受到老師們對教學活動的用心與巧思，拉近了家長與幼兒園彼此間的距離。

基隆教育處表示，現正值112學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生季，並將於112年5月6日、7日辦理登記抽籤，這場活動不僅讓家長們更加認識本市公幼教育理念和老師們設計的特色課程，更體現在遊戲中學習重要性，以創造家長放心、幼兒開心的學前教育環境。