立法院近期三讀通過農委會升格農業部，外界原本看好主委陳吉仲成為首任農業部長，然而資深媒體人吳子嘉27日卻在中天網路節目《新聞千里馬》爆料，稱自己聽到消息，前衛福部長陳時中將擔任農業部部長，引發熱議。對此，一份最新網路投票，也針對2陳誰該出任農業部長展開調查。

Youtube頻道《桃園孫先生》30日發起網路投票，截至中午12點為止，總計有5242人參與。對於「媒體人吳子嘉爆料，陳時中將擔任首任農業部長」提問，有4%民眾認為，「陳時中擔任農業部長比較好」、表態「陳吉仲擔任農業部長比較好」僅僅只有2%、覺得「陳時中、陳吉仲都可以擔任農業部長」的網友亦只有2%、而抱持「陳時中、陳吉仲都沒資格擔任農業部長」態度的參與者高達90%、剩下2%為其他意見。

對於由誰出任農業部長一事，網友留言，「求求放過農漁民好嗎」、「執政黨是沒有人才了嗎」、「陳時中的專業真讓人佩服，牙醫通才阿，民進黨個個都是通才」、「只要是他們兩個都可以，這樣藍軍才會大勝利」、「一個據說有農業專才的陳吉仲都無法勝任，陳時中只懂牙」。不過也有人力挺陳時中，稱「陳時中部長！加油！台灣需要你」、「他才符合選輸下臺後就能升官的慣例」。

對於陳時中可能當上農業部長，吳子嘉也指出，陳吉仲不會哭，因為還有副部長可以當。吳強調，「現在已經是末日王朝了，蔡政府任期僅剩下不到1年，大家分一分」。