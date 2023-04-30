台灣行人意外頻傳，在外媒批「行人地獄」。高雄市交通局因應高齡時代來臨、提升行人安全，祭出「增大行人專用號誌」、「調整行人通行秒數」、「設置行人專用或早開時相」，盼能有效改善行人過馬路環境，確保行人能夠安全穿越道路，降低事故發生。

為洗刷惡名，交通局指出，逐步將原本尺寸為25乘25公分的行人專用號誌，增大至30乘30公分的「放大型行人專用號誌」，透過放大能讓許多眼力不好的高齡長者能一眼看出，提升號誌識明辨性。交通局表示，自2019年起，陸續完成如輕軌周邊等150處路口，持續挑選重要行人節點路口更新放大型行人專用號誌。

另外，因高齡長者穿越路口時間較多，交通局也將行人通行秒數調整為0.8公尺／秒計算，舉例來說，30公尺路口行人時間將從30秒調整為37.5秒。交通局表示，逐步檢視市區主要幹道路段及路口行人通行秒數，調整年長者常出沒或年長者事故率高路口，目前已檢討調整如博愛新莊路口、博愛明誠路等630處路口秒數。

最後，為解決行人過馬路時，遇到轉彎車輛易發生交織衝突情形，交通局今年也新增15處、目前共340處路口設置「行人專用時相」或「行人早開時相」。當行人專用時相亮燈時，只有行人能夠通行，其餘行車燈號皆為紅燈；若無法設置行人專用時相，則採用行人早開時相，先亮行人專用號誌綠燈，再亮行車號誌綠燈，避免轉向車與穿越行人交織衝突，以提升行人穿越路口安全性。

交通局表示，今年在學區、商圈等行人眾多地點，設置5處行人專用、10處行人早開時相，目前已有包括中正與復興路口、中山與五福路口、中華與建國路口等300處路口實施行人早開時相(含T底早開)，行人專用時相計40處，未來交通局也將持續檢討設置。