統一獅29日以2比1驚險擊敗富邦悍將，中止在新莊跨季12連敗，不過在比賽結束前卻傷了主戰捕手林岱安，好在經過1晚觀察並未有太嚴重傷勢，暫時不需要下二軍，而獅隊為了保險起見仍先拉上柯育民，將許哲彥降二軍。

昨天9局下獅隊推出終結者陳韻文，但他卻又有些亂流，先靠陳傑憲美技阻殺擋下富邦追平分，取得第2個出局數，結果下一棒的辛元旭擊出投捕手間的軟弱滾地球，林岱安試圖處理仍讓打者形成內野安打，還提前傷退，獅隊緊急換上陳重羽接替蹲捕。

賽後總教練林岳平急call二軍捕手柯育民上來支援前線，因為林岱安右膝還是發熱狀況，無法評估傷情，好在經過1晚觀察及測試，並不需要離開一軍戰線，「腫脹沒有太大，休個2、3天後看看復原狀況。」

此外，昨天傳出長傳阻殺美技的陳傑憲也重回先發打線，不過之前2度被打到頭的林安可卻沒在先發行列，主要是因為今天富邦推出左投肯特先發，目前林安可重回一軍後仍未面對左投，而他的位置今天交給李丞齡。

獅隊今天「開箱」新洋投勝騎士，將克維斯降下二軍，接下來單周5戰預計由3洋投加上胡智爲及古林睿煬先發，胡智爲今天也先到二軍出賽做調整，與球隊在花蓮會合。