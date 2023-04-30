疫情已趨緩，但蔡政府抗疫期間爆出黑箱疫苗合約、3＋11沒有會議記錄、黑心快篩等爭議，至今仍未解密，國民黨立委洪孟楷今強調，要解密黑箱合約，就要政黨輪替、國會過半。他透露，先前有綠委直到表決時還在詢問「要同意還是反對」，顯示連討論的議題都不明白，被叫來只為護航投票，綠營在國會真的有太多沒自我意識的投票部隊，只有黨意、沒有民意。

洪孟楷說，要解密黑箱疫苗合約是他們共同的心願，因為過去在立院即便兩次成立疫苗採購調閱小組，綠營就是用人數優勢，護航到底，不然就是閹割版的疫苗採購合約，重要關鍵全塗黑，這要怎麼審閱？唯有政黨輪替、國會也要過半，才能夠逼著行政部門拿出當時的採購合約，「不為難基層的公務人員，但一定要拍板定案的高官出來面對負責」。

洪孟楷表示，除了疫苗採購，還有太多的黑箱根本沒有釐清， 3＋11的會議記錄別以為人民忘記，黑心快篩讓小吃店能夠採購，到底是誰決定，到目前沒有人負責；甚至其他部會的狗屁倒灶事件，也要逐一揭秘。

洪孟楷透露，像是NCC新設新聞台行政調查報告在野黨要求下，今年四月交到交通委員會，但內容根本輕描淡寫、避重就輕；而當委員會提出「臨時提案」要求退回時，現場僅有兩位綠營交通委員，所以不敢表決，綠營緊急呼叫綠委到場。但表決過程中，還聽到一兩位綠委竊竊私語在問「要同意還是反對？」連要討論的議題都不清楚，連行政調查報告都沒看過，就被叫來只為護航投票，「這樣的民代，真的能夠為民喉舌嗎？」

洪孟楷批，如果只有黨意、沒有民意，那就是行政部門的橡皮圖章，要解密黑箱，就要把橡皮圖章換成監督專章。他強調，疫苗採購要真相、防疫預算使用要真相、行政調查要真相，而要真相就絕對要政黨輪替、國會過半，這是2024最重要的意義。