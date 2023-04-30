Tiffany & Co.紐約第五大道57街口的Landmark旗艦店開幕，並在臨時店Next Door舉辦派對，蓋兒加朵 (Gal Gadot)、名模海莉鮑德溫(Hailey Bieber)、韓國BTS成員Jimin(朴智旻)、菲董、安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)等眾星齊賀，加上歌手凱蒂佩芮 (Katy Perry)和DJ馬克朗森 (Mark Ronson)精彩演出，更添熠熠星光。

Tiffany紐約旗艦店前4年前著手進行整修，其間正逢新冠肺炎肆虐全球，安然度過疫情對實體賣場的衝擊。開幕派對充滿Tiffany元素，連紅毯也換成了「Tiffany藍毯」，《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊身穿一襲大紅色禮服，在鏡頭前擺出《第凡內早餐》奧黛麗赫本的經典POSE，向Tiffany致敬。

Tiffany紐約旗艦店開幕派對表演嘉賓凱蒂佩芮，身穿一襲Tiffany藍色裸肩禮服登台高歌。（Tiffany & Co.提供）

朴智旻與菲董一起出席走「藍毯」，兩旁擠滿ARMY粉絲，雙帥一現身引來瘋狂的尖叫聲。表演嘉賓凱蒂佩芮身穿一襲Tiffany藍色裸肩禮服，登台高歌《I Kissed aGirl》、《Never Really Over》、《Firework》等經典名曲，為派對掀起高潮。

韓國天團BTS成員Jimin(朴智旻)走「Tiffany藍毯」，兩旁擠滿ARMY粉絲尖叫聲不斷。（Tiffany & Co.提供）