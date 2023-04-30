海山分局結合桐花祭路跑活動，宣導防詐、識詐。（警方提供）

海山分局結合桐花祭路跑活動，宣導防詐、識詐。（警方提供）

「新北市2023土城桐花祭路跑賽」今（30）日清晨從浮洲橋下熱血開跑，海山警分局不缺席，由分局長王鴻儒帶領分局同仁參與，並特別在背部別上防詐標語，提供辨識詐騙集團最新手法與宣導品，利用參與路跑活動機會邊跑邊宣導，強化民眾防詐意識，減少受騙上當的機會。

海山分局與「新北市2023土城桐花祭路跑賽」合作，在浮洲橋下擺設攤位辦理犯罪預防及防詐的宣導活動，除了陪伴跑者現場暖身、熱血開跑，也向參加活動的民眾宣導常見的詐騙手法，提供自製的防詐標語背心，提醒民眾對於標榜高獲利、穩賺不賠的投資，務必提高警覺，以免落入詐騙集團的圈套而後悔莫及。

王鴻儒表示，同仁平時勤務繁忙，加上日夜輪班值勤，缺乏運動，如何維持體力及照顧身心健康，是警察人員需面對的問題及考驗。因此經常鼓勵同仁在勤餘時培養運動的習慣，維持體能狀態，對於身體健康與心理調適很有幫助。今日路跑活動，在分局的號召下共有40多位同仁參與，使平常忙於公務的同仁放鬆心情，更能夠促進彼此的情感。